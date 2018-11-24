Новая стрельба в США: погибли два человека

Сегодня, 10:23

Полиция разыскивает подозреваемых в нападении

Скриншот WSVN 7New
Скриншот WSVN 7New

В американском городе Браунсвилл, произошла стрельба возле магазина, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения. Инцидент произошел 23 ноября, сообщает газета The Miami Herald.

Раненых госпитализировали в больницу.

Полиция устанавливает причины происшествия. Информации о задержании подозреваемых в нападении пока не поступало.

Также в ночь на 23 ноября произошла перестрелка в торговом центре американского города Гувер, штат Алабама, в результате чего один несовершеннолетний был убит и еще двое ранены. Известно, что конфликт случился на фоне так называемой "Черной пятницы" – начала рождественских распродаж в американских магазинах, которые начинаются после Дня благодарения.

Кроме того, 20 сентября стрельба произошла в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. Погибли по меньшей мере четыре человека, трое получили ранения.

Ранее сообщалось о стрельбе близ больницы на востоке Чикаго, из которой медучреждение было частично эвакуировано. В результате случившегося злоумышленник был убит, а один страж порядка был госпитализирован в критическом состоянии.
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