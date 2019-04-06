Новые санкции США против Венесуэлы были введены по запросу оппозиции
Соединенные Штаты ранее в пятницу внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы
Дополнительные санкции США в отношении нефтяного сектора Венесуэлы были введены в пятницу по запросу оппозиции этой южноамериканской страны. Об этом заявил в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.
"Мы действовали в данном случае по запросу Национальной ассамблеи Венесуэлы", — отметил он, напомнив, что Соединенные Штаты ранее в пятницу внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, и одно принадлежащее им судно, перевозившее нефть из Боливарианской Республики на Кубу, а также 34 судна венесуэльской компании PDVSA.
"Речь идет о финансовом удушении Мадуро и его приспешников. Мы продолжим продвигаться в этом направлении и продолжим предпринимать подобные действия", — предупредил представитель администрации США. Он утверждал, что Каракас "наращивает угрозы в отношении [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо", охарактеризовав это "признаком отчаяния".
Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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