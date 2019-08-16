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Новый массовый расстрел в США: есть погибшие и раненые

Сегодня, 12:05

Жертвами стрельбы в городе Монтгомери стали два человека

/ Фото: AFP

Спустя сутки после расстрела людей в Филадерльфии, где мужчина забаррикадировался в жилом доме, в американском городе Монтгомери, штат Алабама, произошел новый инцидент со стрельбой.

Ссылаясь на данные местной полиции, агентство The Associated Press сообщает, что инцидент произошел в ночь на пятницу (по местному времени) около кампуса государственного университета Алабамы.

Жертвами происшествия стали как минимум двое мужчин – один из них погиб на месте трагедии, а другой скончался в больнице от огнестрельных ранений.

Еще трое были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, представители университета сотрудничают с полицией.

Глава университета Квинтон Росс утверждает, что стрельба произошла не на территории кампуса, а в одном из зданий неподалеку.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. 

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оружие университет стрельба расстрел Алабама

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