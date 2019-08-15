Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии сдался полиции

36-летний Моррис Хилл вышел с поднятыми руками из жилого дома, в котором он в течение нескольких часов укрывался

Стрельба в Филадельфии / Фото: AFP

Мужчина, который в среду в Филадельфии (штат Пенсильвания) открыл огонь по стражам порядка, сдался полиции. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

Как он отмечает, 36-летний Моррис Хилл вышел с поднятыми руками из жилого дома, в котором он в течение нескольких часов укрывался. Перед этим полиция применила слезоточивый газ.

В "Twitter" полицейского управления города ранее сообщили, что "полицейский спецназ все еще проверяет дом".

Ранее сообщалось, что мужчина, открывший стрельбу на севере Филадельфии, в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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Сотрудникам полиции удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался человек, открывший огонь по стражам порядка, а также установить с ним контакт.

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По данным полицейского управления, шестеро полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Перестрелка длилась несколько часов. Огонь велся из жилого здания, расположенного в северной части города. Первоначально блюстители закона прибыли к данному месту, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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