О коронавирусе не слышали: семья Трампа нарушила карантин

Несмотря на запрет, Иванка Трамп с мужем и детьми уехала из Вашингтона в разгар эпидемии

В то время, пока США продолжают усиленно бороться с эпидемией коронавируса, жертвами которого стали десятки тысяч человек, дочка президента Дональда Трампа вместе с семьей нарушила карантин.

Как сообщает The New York Times, советники президента – его старшая дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер – вместе со своими тремя детьми покинули Вашингтон и уехали в Нью-Джерси, чтобы отпраздновать Песах, который еще называет "еврейской Пасхой".

Читайте также: В США гибель людей с коронавирусом зафиксирована во всех 50 штатах

Реклама

Первую ночь одного из главных иудейских праздников, с 8 на 9 апреля, они провели в принадлежащем президенту США гольф-клубе Trump National Bedminster. По данным журналистов, после этого Иванка осталась в Нью-Джерси, чтобы работать удаленно и проводить время с детьми, а Кушнер вернулся в Белый дом.

Журналисты подчеркивают, что Иванка Трамп "позиционирует себя одним из самых активных сторонников социального дистанцирования", а также публиковала видео с призывом к согражданам оставаться дома во время эпидемии, но поступила вопреки собственным словами.

Кроме того, с 1 апреля в Вашингтоне действует запрет на поездки, которые не играют критической роли для людей.

Стоит отметить, что семья Трампов исповедует христианство, однако Джаред Кушнер – еврей, и перед замужеством Иванка также приняла иудаизм.

Реклама

Напомним, несмотря на все растущее количество новых инфицированных и погибших из-за эпидемии коронавируса, Дональд Трамп объявил, что США миновали ее пик.

В связи с этим в ближайшие дни в 29 из 50 штатов могут быть отменены санитарные ограничения по недопущению распространения эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама