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Обмен пленными с Россией: США призвали РФ освободить остальных украинских заключенных

7 сентября, 17:23

Волкер надеется, что обмен заключенными будет толчком к полному выполнению Минских договоренностей

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе"

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

Посольство США в Украине поприветствовали взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией", а также призвали Москву освободить остальных украинцев.

"Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и освободить многих других украинцев, которые безосновательно остаются за решеткой в России", - говорится в сообщении посольства.

Также американские дипломаты приветствовали освобождение украинцев.

"Признаки более активного диалога между Россией и Украиной обнадеживают. Президент Зеленский четко заявил о своей поддержке достижению дипломатического решения провоцируемого Россией конфликта на востоке Украины", – отметили в посольстве.

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что нынешний обмен заключенными будет импульсом для полного выполнения Минских договоренностей. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

"Очень приятно видеть возвращение домой украинских моряков и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских договоренностей", – написал Волкер.

Напомним, что на возвращение пленных украинцев домой уже отреагировали известные политики страны.

Кроме того, мы писали о реакции европейских стран на обмен пленными между Украиной и Россией.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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РФ обмен пленными посольство США Волкер

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