Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

В США коронавирус охватил все штаты

18 марта, 06:09

Елена Кузьмич

Самые высокие показатели заражения коронавирусом по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк

Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 105 человек скончались.

В ходе пресс-конференции губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис объявил о первом случае заражения коронавирусом в штате.

По данным телеканала CNN, в Соединенных Штатах на настоящий момент зарегистрировано 5,359 тыс. случаев заболевания.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк (1,374 тыс. человек), за ним следуют штаты Вашингтон (914), Калифорния (509), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

Реклама

В 37 штатах США закрыты государственные школы.

Как сообщалось, Белый дом разрабатывает пакет стимулирующих мер на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для экономики США.

В тренде
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Также из-за коронавируса в США началась нехватка донорской крови.

Число людей, которые умерли в США из-за заражения коронавирусом, достигло 105. Такие оценки привел университет Джонса Хопкинса. Выздоровели в США 17 человек.

В США не исключают, что

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США штаты коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция Трампа
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция ТрампаЭкономика
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент США
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент СШАРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...