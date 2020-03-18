В США коронавирус охватил все штаты

Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 105 человек скончались.

В ходе пресс-конференции губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис объявил о первом случае заражения коронавирусом в штате.

По данным телеканала CNN, в Соединенных Штатах на настоящий момент зарегистрировано 5,359 тыс. случаев заболевания.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк (1,374 тыс. человек), за ним следуют штаты Вашингтон (914), Калифорния (509), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

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В 37 штатах США закрыты государственные школы.

Как сообщалось, Белый дом разрабатывает пакет стимулирующих мер на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для экономики США.

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Также из-за коронавируса в США началась нехватка донорской крови.

Число людей, которые умерли в США из-за заражения коронавирусом, достигло 105. Такие оценки привел университет Джонса Хопкинса. Выздоровели в США 17 человек.

В США не исключают, что

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