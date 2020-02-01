"Очередной провал Путина": США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%

США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас нефтью на 100% по конкурентным ценам", – сказал он, сообщает БЕЛТА.
Госсекретарь отметил, что США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством и обеспечить ее нефтью, поскольку "мы самые крупные производители энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно, – обратиться к нам".
Между тем, в социальных сетях обещание американцев уже назвали провалом российского президента Владимира Путина.
Напомним, ранее руководство Беларуси приняло решение диверсифицировать поставки нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов. Минск договорился о поставках ресурса из Казахстана, но, как рассказал Лукашенко, Россия блокирует импорт казахстанской нефти в страну.
Стоит отметить, что газ и нефть – едва ли не единственный вопрос, который мешает двум странам интегрироваться в Союзное государство. И если вопрос ценообразования газа для Беларуси в январе и феврале 2020 года Минск с Москвой уладил, то из-за разногласий стоимости нефти Россия временно прекращала поставки этого ресурса.
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