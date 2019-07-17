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Около острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,6

17 июля, 02:42

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 100 км к югу от населенного пункта Меризо

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в среду рядом с островом Гуам, расположенном в западной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 100 км к югу от населенного пункта Меризо. Очаг стихии залегал на глубине около 7 км.

Остров Гуам имеет статус неинкорпорированной организованной территории США, на нем на постоянной основе проживают около 210 тыс. человек.

Данных о возможных пострадавших, разрушениях и об угрозе цунами не поступало.

Ранее мы уже сообщали, что у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. 

Кроме того, мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:


На индонезийском острове Бали в результате землетрясения магнитудой шесть баллов пострадали семь человек.

По последним данным, пять человек пострадали в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана.

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Тег США, землетрясение, гуам

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Источник:

ТАСС

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