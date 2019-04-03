Около у Алеутских островов произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 31 км к северо-западу от этого острова

Фото: Pixabay

Около у Алеутских островов произошло землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg 2019-04-03T03:40:08+03:00 США Эпицентр подземных толчков находился в 31 км к северо-западу от этого острова

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у острова Амчитка (штат Аляска, США), который входит в группу Крысьих островов архипелага Алеутские острова. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 31 км к северо-западу от этого острова, на котором никто постоянно не проживает. Очаг стихии залегал на глубине 19,1 км. Сообщений о разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Напомним, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

А в начале августа на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.