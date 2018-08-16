Землетрясение в Индонезии: количество погибших возросло

Сегодня, 12:21

От последствий удара стихии погибли 460 человек

Фото: AFP
Фото: AFP

В Индонезии выросло количество жертв землетрясения, произошедшего на острове Ломбок. В данный момент от стихии погибло 460 человек. 

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Индонезии, в результате стихийного бедствия пострадали 7,7 тыс. человек, были разрушены почти 72 тыс. жилых домов, сотни школ и десятки больниц. 417 тыс. жителей острова сейчас находятся во временных лагерях, опасаясь возвращаться домой из-за возможности новых землетрясений.

Напомним, на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 387 погибших.

Геологическая служба США предупредила о возможности цунами, но затем отменила предупреждение. До землетрясения с острова были эвакуированы тысячи жителей и туристов.

Также напомним, 29 июля на Ломброке было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла. Тогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.
Индонезия, землетрясение, стихия, погибшие
Источник:

ТАСС

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