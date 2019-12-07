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"Остановитесь": Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

7 декабря, 08:12

По мнению американского президента, в КНР денег достаточно

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдачу кредитов Китаю. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китая? В Китае денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Остановитесь!" – говорится в сообщении.

Напомним, недавно палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

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Напомним, что торговая война между США и Китаемпродолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

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В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Напомним, эксперты неоднократно отмечали, что обострение торговой войны может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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Китай США кредиты Всемирный банк торговая война Дональд Трамп

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