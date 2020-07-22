Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявление

Посольство Соединенных Штатов в Украине приветствует безопасное освобождение заложников, которые вчера были захвачены в Луцке.

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"Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения", – говорится в заявлении посольства в Twitter.

Как известно, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент, после чего злоумышленник сам сдался.

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Позже в Министерстве внутренних дел рассказали, что после того, как правоохранители установили личность "луцкого террориста", сразу же был составлен его психологический портрет.

"Это человек неудовлетворенный жизнью, с комплексом, с манией величия, недовольный на весь мир за то, что его жизнь прошла в местах заключения за тяжкие преступления. Поэтому мы убедились, что самое важное – проводить с ними переговоры", – сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Президент Зеленский также рассказал о деталях переговоров, после которых террорист решил сдаться.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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