Захват заложников в центре Луцка: что сейчас происходит на месте ЧП (фото, видео)

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в YouТube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Вечером того же дня в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить нападавшего, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.

После освобождения заложников президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех, кто боролся за спасение людей в Луцке с успешным завершением операции, напомнив, что жизнь человека – важнейшая ценность, и подчеркнув, что терроризму нет места ни в одной стране.