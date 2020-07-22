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Захват заложников в центре Луцка: что сейчас происходит на месте ЧП (фото, видео)

22 июля, 10:37

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Автобус с Театральной площади уже убрали

В центре Луцка, где "луцкий террорист" Максим Кривош захватил заложников, утром 22 июля все спокойно. О вчерашнем инциденте тут напоминают только коммунальщики, которые убирают площадь от осколков стекол автобуса.

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Как сообщает "Суспільне Волинь", всю ночь на месте ЧП работали криминалисты.

Сейчас там пусто – убрали даже автобус, в котором удерживали заложники.

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Напомним, утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в YouТube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Вечером того же дня в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить нападавшего, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.

После освобождения заложников президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех, кто боролся за спасение людей в Луцке с успешным завершением операции, напомнив, что жизнь человека – важнейшая ценность, и подчеркнув, что терроризму нет места ни в одной стране.

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Также смотрите полное видео задержания "луцкого террориста":

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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