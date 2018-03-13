Отравление Скрипаля: Белый дом поддерживает Британию

В Белом доме не дали прямого ответа на вопрос о причастности РФ к инциденту со Скрипалем

В Белом доме впервые прокомментировали отравление бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. В администрации Дональда Трампа заявили, что внимательно следят за событиями и относятся к ним очень серьезно.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Использование чрезвычайно смертоносного нервного средства против граждан Великобритании на территории Великобритании – это возмутительно, атака была безрассудной, дискриминационной и безответственной", – заявила пресс-секретарь.

Сандерс добавила, что США решительно осуждают отравление экс-шпиона и выражают соболезнования пострадавшим и их семьям.

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Кроме того, Вашингтон выражает поддержку правительству Великобритании, назвав эту страну "нашим ближайшим союзником".

В то же время Сандерс ни разу не вспомнила о России и не прокомментировала ее вероятную причастность к отравлению Скрипаля.

"Сейчас мы стоим рядом с нашим британским союзником. Я думаю, что они все еще работают над некоторыми подробностями относительно этого, и мы будем продолжать работать с Великобританией, и безусловно, будем поддерживать их в течение всего процесса. Мы готовы им помочь", – ответила пресс-секретарь Белого дома на вопрос журналиста о причастности Кремля к отравлению Скрипаля.

Напомним, сегодня Мэй сделала заявление по отравлению Скрипаля, заметив, что в Скотланд-Ярде пришли к выводу, что экс-сотрудника ГРУ отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании приказала министрам подготовить мощный ответ по дипломатическим, экономическим и военным фронтам, чтобы наказать за случай в Солсбери, который министр внутренних дел Амбер Радд назвал "наглым и безрассудным актом".