Падение российского СУ-30 в Сирии и "Новичок" в Чехии: ТОП-5 событий в мире за неделю

5 Мая 2018, 11:21

Действительно ли птица сбила самолет РФ в Сирии, выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в Турции и новые подробности встречи Трампа и Ким Чен Ына

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Сайт "Сегодня" собрал наиболее резонансные события в мире, произошедшие за эту неделю.

"Новичок" производили и в Чехии

Президент Чехии Милош Земан отметил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в незначительном количестве производился и складировался в Чехии

"Был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве, – отметил он. – Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом".

Могла ли птица сбить российский СУ-30СМ в Сирии

Во время крушения российского истребителя Су-30 СМ над Средиземным морем в Сириикоторое произошло утром в четверг, погибли оба пилота. Один из них – майор Альберт Давидян. 

Су-30СМ потерпел катастрофу над акваторией Средиземного моря после взлета с авиабазы Хмеймим.

"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было", – говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Позже координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что причиной крушения российского истребителя Су-30СМ в Сирии не могло быть попадание птицы в двигатель.

Эрдогана выдвинули кандидатом в президенты Турции

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) и вступившая с ней в альянс Партия националистического движения (ПНД) передали в местную Высшую избирательную комиссию заявку на выдвижение действующего президента Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на президентских выборах 24 июня.

Трамп и Ким Чен Ын договорились о проведении саммита

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать журналистам детали договоренностей. 

 30 апреля американский лидер написал в своем Twitter, что "многие страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли "Дом мира" на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?". Этот "дом" располагается в деревне Пханмунджом.

Продолжение протестов в Армении

1 мая парламент Армении не утвердил кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на посту премьер-министра – 45 депутатов проголосовали "за", 55 – "против". 

Позже оппозиция начала волну новых забастовок и протестов. сторонники оппозиции перекрыли межгосударственные дороги из Армении в Грузию и Иран. Также была заблокированна дорога в аэропорт.

Вскоре лидер протестного движения в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал прекратить общенациональные забастовки. Об этом он заявил 2 мая на митинге на площади Республики в Ереване.
Армения, Сирия, США, Турция, Чехия, КНДР, СУ-30
Источник:

"Сегодня"

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