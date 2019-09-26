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Палата представителей обвинила Белый дом в попытке скрыть информацию о переговорах с Зеленским

26 сентября, 20:20

"Это попытка скрыть дело", - заявила Пелоси

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в том, что та пыталась не дать ход информации о телефонном разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом заявили западные СМИ.

"Это попытка скрыть это дело", – сказала Пелоси.

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Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

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Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

Ранее на сайте "Сегодня" был опубликован полный текст стенограммы разговора двух президентов, который стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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Белый дом Зеленский Трамп стенограмма разговор Конгресс США Пелоси

Источник: Интерфакс-Украина

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