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Палата представителей США одобрила блокировку режима ЧП

Сегодня, 03:06

За принятие резолюции высказались 245 конгрессменов, 182 проголосовали против

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Палата представителей США одобрила блокировку режима ЧП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/03c/648/5c703c6483371.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/03c/648/5c703c6483371.jpg США За принятие резолюции высказались 245 конгрессменов, 182 проголосовали против

Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Трансляция заседания нижней палаты велась на сайте Конгресса.

За принятие резолюции высказались 245 конгрессменов, 182 проголосовали против. Документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро (штат Техас). Резолюция запрещает президенту Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой.

Теперь в течение 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол хозяина Белого дома, который уже заявил, что наложит на нее вето.

С 22 декабря 2018 года в США начался шатдаун из-за отсутствия финансирования госучреждений. Причиной стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказались голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 млрд.

Шатдаун продлился рекордные 35 дней. 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

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Тег бюджет, Мексика, граница, Трамп, режим ЧП, стена Трампа, Конгресс США, шатдаун

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Источник:

ТАСС

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