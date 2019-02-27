Палата представителей США одобрила блокировку режима ЧП

За принятие резолюции высказались 245 конгрессменов, 182 проголосовали против

Дональд Трамп. Фото: AFP

Палата представителей США одобрила блокировку режима ЧП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/03c/648/5c703c6483371.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/03c/648/5c703c6483371.jpg 2019-02-27T03:06:00+02:00 США За принятие резолюции высказались 245 конгрессменов, 182 проголосовали против

Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Трансляция заседания нижней палаты велась на сайте Конгресса.

За принятие резолюции высказались 245 конгрессменов, 182 проголосовали против. Документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро (штат Техас). Резолюция запрещает президенту Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой.

Теперь в течение 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол хозяина Белого дома, который уже заявил, что наложит на нее вето.

С 22 декабря 2018 года в США начался шатдаун из-за отсутствия финансирования госучреждений. Причиной стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказались голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 млрд.

Шатдаун продлился рекордные 35 дней. 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

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