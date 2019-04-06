Палата представителей США решила судиться с Трампом из-за стены

Администрация Трампа пренебрегла основополагающим принципом разделения властей, говорится в иске

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Палата представителей США решила судиться с Трампом из-за стены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg 2019-04-06T15:26:34+03:00 США Администрация Трампа пренебрегла основополагающим принципом разделения властей, говорится в иске

Палата представителей США подала иск в суд округа Колумбия против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране, к которому он прибег, чтобы получить в обход Конгресса финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщается на сайте спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, передает DW.

"Администрация (Трампа. – Ред.) пренебрегла основополагающим принципом разделения властей и узурпировала законодательную власть, которой в соответствии с конституцией наделен Конгресс", - говорится в тексте иска.

В тот же день 20 штатов США подали в суд Калифорнии совместное ходатайство с требованием наложить предварительный судебный запрет на использование Трампом средств для возведения приграничной стены до тех пор, пока не будет рассмотрен их коллективный иск. Речь идет об иске коалиции американских штатов от 19 февраля, в котором тоже содержится жалоба на решение президента ввести режим ЧС для финансирования стены.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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