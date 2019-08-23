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Пассажиров рейса экстренно эвакуировали надувными трапами из-за задымления на борту

23 августа, 08:30

Для эвакуации людей после успешного приземления использовались надувные трапы

Фото CNN

Фото CNN

Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines, следовавший из Окленда (Калифорния) в Гонолулу (Гавайи), совершил экстренную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

В результате чего семь пассажиров были госпитализированы.

Пострадавшие, среди которых двое детей, были доставлены в больницы в связи с проблемами с дыханием, их жизни ничто не угрожает.

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Дым начал заполнять салон самолета, в котором находились 184 пассажира и семь членов экипажа, за 20 минут до приземления, после чего было принято решение об экстренной посадке.

Для эвакуации людей после успешного приземления использовались надувные трапы.

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Авиакомпания пока не установила причины задымления во время полета своего лайнера.

Напомним, четырнадцать человек получили легкие травмы, когда рейс, который выполняла компания Evelop с Маврикия в испанскую столицу Мадрид, попал в сильную турбулентность.

Как мы писали ранее, в результате сильной турбулентности пострадали 32 пассажира рейса компании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Нью-Йорк. Сильная тряска началась, когда самолет подлетал к аэропорту Джона Кеннеди. Четверо пассажиров были доставлены в больницу после того, как самолет приземлился. У одного была сломана нога, у других были шишки, ушибы и порезы.

Также смотрите в материале "Сегодня", как "смяло в лепешку" пассажирский самолет во время приземления в Португалии.

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Источник: CNN

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