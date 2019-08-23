Пассажиров рейса экстренно эвакуировали надувными трапами из-за задымления на борту

Фото CNN

Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines, следовавший из Окленда (Калифорния) в Гонолулу (Гавайи), совершил экстренную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

В результате чего семь пассажиров были госпитализированы.

Пострадавшие, среди которых двое детей, были доставлены в больницы в связи с проблемами с дыханием, их жизни ничто не угрожает.

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Дым начал заполнять салон самолета, в котором находились 184 пассажира и семь членов экипажа, за 20 минут до приземления, после чего было принято решение об экстренной посадке.

Для эвакуации людей после успешного приземления использовались надувные трапы.

Авиакомпания пока не установила причины задымления во время полета своего лайнера.

Напомним, четырнадцать человек получили легкие травмы, когда рейс, который выполняла компания Evelop с Маврикия в испанскую столицу Мадрид, попал в сильную турбулентность.

Как мы писали ранее, в результате сильной турбулентности пострадали 32 пассажира рейса компании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Нью-Йорк. Сильная тряска началась, когда самолет подлетал к аэропорту Джона Кеннеди. Четверо пассажиров были доставлены в больницу после того, как самолет приземлился. У одного была сломана нога, у других были шишки, ушибы и порезы.

Также смотрите в материале "Сегодня", как "смяло в лепешку" пассажирский самолет во время приземления в Португалии.

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