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Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции

15 октября, 23:42

В Турции вице-президент намерен выразить приверженность США достижению немедленного прекращения огня

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам.

"Майкл Пенс готовится к большой поездке, он отправляется завтра, у нас есть делегация. Майкл Пенс ее возглавляет вместе с госсекретарем Помпео", — сказал хозяин Белого дома.

Согласно пресс-релизу, распространенному пресс-службой Пенса, в состав американской делегации также входят помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. "В Турции вице-президент намерен выразить приверженность США достижению немедленного прекращения огня и созданию условий для урегулирования ситуации путем переговоров", — говорится в сообщении.

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На 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с президентом Турции Тайпом Эрдоганом, в ходе которой вице-президент "подтвердит намерение Трампа сохранять экономические санкции в отношении Турции", пока не удастся разрешить сложившуюся ситуацию. Для Пенса это будет первый визит в Турцию с тех пор, как он занял кресло вице-президента США.

Напомним, президент США своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

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Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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Сирия США Турция санкции Дональд Трамп военная операция Пенс Помпео

Источник: ТАСС

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