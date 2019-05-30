Пенс провел телефонные переговоры с Гуайдо
Америка будет продолжать поддерживать Венесуэлу
Вице-президент США Майкл Пенс и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провели в среду телефонные переговоры. Об этом Пенс написал на своей странице в Twitter.
"Поговорил сегодня по телефону с мужественным временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Сказал ему, что Америка будет продолжать поддерживать Венесуэлу, пока свобода не будет восстановлена. Народ Венесуэлы страдает при диктатуре и угнетении", — написал политик. Он вновь призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро подать в отставку.
28 мая стало известно, что представители правительства Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.
Первый раунд состоялся 16 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его продуктивным.
Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.
Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.
В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.
Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.
Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.
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