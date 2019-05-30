Гуайдо опроверг прогресс в переговорах с властями Венесуэлы

Встреча завершилась без достижения соглашения

Хуан Гуайдо. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado.

Оппозиция Венесуэлы назвала безрезультатной встречу с представителями властей в Норвегии. Хотя ранее сообщалось о достижении прогресса в переговорах

Встреча представителей правительства Венесуэлы с оппозицией, организованная в Осло при посредничестве властей Норвегии, не принесла результатов. Об этом говорится в заявлении представительства лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуайдо.

"Эта встреча завершилась без достижения соглашения", — указывается в тексте. Венесуэльская оппозиция также поблагодарила Норвегию за ее намерение "внести вклад в поиск выхода из хаоса, от которого страдает" южноамериканская страна, и заявила о готовности продолжать двигаться к решению кризиса вместе с Группой Лимы и Международной контактной группой.

В распространенном ранее в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.

Ранее МИД Норвегии сообщил, что на этой неделе в Осло проходит второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции.

Первый раунд состоялся 16 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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