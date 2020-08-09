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Передислокация войск США в Европе: в Пентагоне назвали причину

9 августа, 13:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Большинство союзников НАТО поддержали решение перебросить войска

Вывод части американских войск из Германии и их передислокацию проводят для того, чтобы усилить сдерживание России и укрепить НАТО. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет Fox News.

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"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", – сказал он.

Эспер уточнил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 000 военных, значительную часть бойцов вернут на родину, часть переместят в Италию и Бельгию. По словам министра, большинство союзников НАТО поддержали это решение.

Также он заявлял, что за счет переброски войск США из Германии могут быть усилены Румыния и страны Балтии.

"Мы вводим больше ротационных сил в Черноморский регион, в частности в Румынию", – сказал Эспер.

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Напомним, в настоящий момент в Германии размещены порядка 34 тыс. американских военнослужащих. Пентагон объявил, что Трамп одобрил передислокацию 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Часть американского воинского контингента будет переброшена с территории Германии в Польшу.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений Альянса на территории республики.

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