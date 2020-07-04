Племянница Трампа оспорила договор о неразглашении: какова судьба скандальной книги о президенте

Племянница президента США Мэри Трамп оспорила в суде штата Нью-Йорк правомочность обязательства не разглашать информацию о своей семье, которое мешает изданию ее скандальной книги о главе американского государства. Об этом пишет The New York Times.

Реклама

Речь идет о книге "Слишком много, и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В ее описании в интернет-магазинах отмечается, что автор намерена "пролить свет на мрачную историю" семьи действующего американского лидера. Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, которое запланировано на конец июля.

Племянница нынешнего хозяина Белого дома утверждает, что родственники пошли на обман, чтобы убедить ее подписать договор о неразглашении. Как уверяет 55-летняя Мэри Трамп, ее два дяди и тетя солгали ей об истинной величине наследства. "Я никогда не считала, что соглашение об урегулировании деликатных финансовых споров не позволит мне рассказать историю моей жизни или написать книгу", — добавила она.

Суд в Покипси (штат Нью-Йорк) удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил издавать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд, приняв во внимание то, что издательский дом Simon and Schuster напечатал около 75 тыс. экземпляров книги и уже начал принимать предзаказы. Однако поступление книги в продажу остается пока под вопросом, уточнила газета.

Ранее сообщалось Мэри Трамп в книге расскажет о своей роли в расследовании газеты The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более 400 млн долларов в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости.

Реклама

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа — младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца. Ожидается, что книга Мэри Трамп будет издана примерно за три месяца до президентских выборов в США.

Ранее она выступила анонимным источником для журналистского расследования об уклонении президентом от уплаты миллионных налогов, авторы которого получили в 2019 году Пулитцеровскую премию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама