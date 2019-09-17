Пока преждевременно говорить о визите в КНДР – Трамп

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока преждевременно говорить о его возможном визите в КНДР.

"Возможно, нет. Я не думаю, что тут есть готовность. Я не думаю, что мы готовы к этому. Когда-нибудь я это сделаю", – цитирует слова Трампа южнокорейский телеканал YTN.

Также президент отказался комментировать появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения, будто лидер КНДР Ким Чен Ын в письме, отправленном в Белом дом в августе, якобы пригласил Трампа посетить Пхеньян.

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"В зависимости от того, что случится, я уверен, что он (Ким Чен Ын – Ред.) также с удовольствием поедет в США, но я не думаю, что мы готовы к этому", – резюмировал Трамп.

С июня прошлого года лидеры США и КНДР встречались три раза, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Напомним, недавно мы сообщали, что Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца года.

Кроме того, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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