Полиция разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в США

Стражи правопорядка пытаются поговорить с как можно большим числом свидетелей, но их «показания сильно разнятся

/ Фото: Pixabay

Полиция американского города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на представителя полиции города Томаса Томасика.

Он подчеркнул, что информация о возможном втором подозреваемом основывается на показаниях свидетелей инцидента. По словам полицейского, стражи правопорядка "пытаются поговорить с как можно большим числом свидетелей", но их "показания сильно разнятся".

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По данным Си-эн-эн, стрельба велась из пистолета. Двое пострадавших к настоящему моменту уже выписаны из больницы, состояние троих оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает. По словам Томасика, в момент стрельбы, которая была открыта в ночь с субботы на воскресенье, в баре было около 40 человек.

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Напомним, что всего за два дня до расстрела в Техасе мужчина открыл огонь из автомата АК-47 по прохожим в городе Дейтон, штат Огайо.

Как уже сообщали "Сегодня", на фоне участившихся случаев массовых расстрелов в США кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден обещал в случае победы на выборах добиться полного запрета на владение боевым огнестрельным оружием.

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