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Помощница вице-президента США дала показания о разговоре Трампа и Зеленского

8 ноября, 09:21

Во время разговора двух президентов затрагивались вопросы, касающиеся внутренней политики

Фото: AFP

Фото: AFP

Одна из помощниц вице-президента Соединенных Штатов Америки Майкла Пенса уведомила конгрессменов о том, что июльский телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, по ее мнению, отличался от обычных бесед такого рода. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Как он отмечает, речь идет о Дженнифер Уильямс, которая ранее работала в Госдепартаменте США, а сейчас является сотрудницей аппарата вице-президента США. Она якобы слышала указанную беседу Трампа и Зеленского по телефону. Уильямс на закрытой встрече с законодателями в рамках разбирательства по вопросу об импичменте президента США сообщила, что посчитала данный разговор лидеров необычным, поскольку во время него затрагивались вопросы, касающиеся внутренней политики, а не внешней. Она уточнила, что не стала уведомлять об этом начальство.

Уильямс также сообщила, что Пенс никогда не говорил в ее присутствии о якобы имевших место попытках начать в Украине расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

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Ранее посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд на закрытом заседании трех комитетов Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа сообщил, что американские чиновники, в том числе и высокопоставленные, должны были обсуждать политику Белого дома по отношению к Украине непосредственно с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Его показания подчеркнули главную роль Джулиани в скандале с Украиной. До того, как состоялся июльский звонок Трампа президенту Украины, Джулиани работал над тем, чтобы убедить Украину провести расследование против Байдена.

Как уже сообщали "Сегодня", поводом для процедуры импичмента Трампа стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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