Помощник Госсекретаря США прилетел в Киев обсудить укрепление обороны Украины

Сегодня, 15:20

Представитель Госдепартамента провел переговоры с министром иностранных дел Украины

Джордж Кент и Павел Кликин. Фото: twitter.com/usembassykyiv
Джордж Кент и Павел Кликин. Фото: twitter.com/usembassykyiv

Помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и стран Восточного партнерства Джордж Кент посетил Киев и провел переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом в Twitter сообщило американское посольство в Киеве.

"Через неделю после нападения России на украинские суда в Черном море, помощник госсекретаря Кент пообщался в Киеве с Министром Павлом Климкиным по укреплению безопасности Украины, подчеркнув поддержку Соединенными Штатами Украины в это сложное время", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли около Керченского пролива. Суда Береговой охраны Погранслубы ФСБ устроили таран нашего буксира, а после этого был открыт огонь на поражение. В результате ранения получили шестеро украинцев. Были захвачены в плен 24 моряка ВМС Украины.

В связи с агрессией России украинские власти ввели военное положение в части областей Украины.

Больше о развитии событий читайте на сайте "Сегодня": в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
США, азовское море, Климкин
Источник:

"Сегодня"

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