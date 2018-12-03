Помощник Госсекретаря США прилетел в Киев обсудить укрепление обороны Украины

Помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и стран Восточного партнерства Джордж Кент посетил Киев и провел переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом в Twitter сообщило американское посольство в Киеве.

"Через неделю после нападения России на украинские суда в Черном море, помощник госсекретаря Кент пообщался в Киеве с Министром Павлом Климкиным по укреплению безопасности Украины, подчеркнув поддержку Соединенными Штатами Украины в это сложное время", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли около Керченского пролива. Суда Береговой охраны Погранслубы ФСБ устроили таран нашего буксира, а после этого был открыт огонь на поражение. В результате ранения получили шестеро украинцев. Были захвачены в плен 24 моряка ВМС Украины.

В связи с агрессией России украинские власти ввели военное положение в части областей Украины.

Больше о развитии событий читайте на сайте "Сегодня": в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.