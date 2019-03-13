Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

 Помпео назвал главные приоритеты для администрации США

Сегодня, 06:00

Власти в США сосредоточены на теме КНДР, стены на границе с Мексикой и Китае

Фото: Pixabay
 Помпео назвал главные приоритеты для администрации США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/87f/ae2/5c887fae2856c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/87f/ae2/5c887fae2856c.jpg США Власти в США сосредоточены на теме КНДР, стены на границе с Мексикой и Китае

Достижение соглашения по денуклеаризации с КНДР, возведение стены на границе США с Мексикой и противостояние угрозе со стороны Китая являются наибольшими приоритетами для американской администрации в сфере внешней политики и национальной безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. "Всегда сложно сказать, какой из вопросов самый важный", — сказал он.

"Мы, безусловно, сосредоточены на Северной Корее и стараемся убедить председателя КНДР Ким Чен Ына выполнить обещание о денуклеаризации, которое он дал в июне прошлого года. Президент также сосредоточен на обеспечении безопасности южной границы США — это вопрос национальной безопасности. Реальной является также и долгосрочная угроза, которую представляет Китай для Соединенных Штатов, и мы продолжаем работать над этой проблемой на ежедневной основе", — резюмировал Помпео.

Добавим, что второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Мексика, США, КНДР, Трамп, стена, помпео

Вы сейчас просматриваете новость "  Помпео назвал главные приоритеты для администрации США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третий саммит США-КНДР: в Госдепартаменте сделали заявление

Вчера, 02:01

США остаются открыты к диалогу, хотя пока нет никаких дат, сообщили в Госдепе

Уничтожение любого оружия массового поражения: США назвали свою цель в КНДР

11 марта, 19:58

Оставить какое-либо оружие массового поражения за рамками решения в Вашингтоне посчитают недосмотром

Возможное восстановление полигона в КНДР: США и Южная Корея обсудят ситуацию

11 марта, 07:20

В ближайшее время может состояться разговор советников по национальной безопасности стран

В Госдепе США установили сроки ядерного разоружения КНДР

8 марта, 12:18

Соединенные штаты рассчитывают на то, что уже в течение ближайших двух лет Северная Корея заявит о полной денуклеаризации

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Патриарх Кирилл выдаст Томос приходам Константинополя

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Дронов впервые высказался о приговоре суда по ДТП в Харькове

Премьер Хорватии предложил Украине решение конфликта на Донбассе

Министр финансов подтвердила прогноз Всемирного банка по Украине

Оля Полякова может поехать на «Евровидение»: громкое заявление

Гриценко лидирует в президентском рейтинге в случае его поддержки

Чем известен глава новой церкви Епифаний
Загрузка...

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет