Помпео назвал главные приоритеты для администрации США

Власти в США сосредоточены на теме КНДР, стены на границе с Мексикой и Китае

Фото: Pixabay

Помпео назвал главные приоритеты для администрации США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/87f/ae2/5c887fae2856c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/87f/ae2/5c887fae2856c.jpg 2019-03-13T06:00:16+02:00 США Власти в США сосредоточены на теме КНДР, стены на границе с Мексикой и Китае

Достижение соглашения по денуклеаризации с КНДР, возведение стены на границе США с Мексикой и противостояние угрозе со стороны Китая являются наибольшими приоритетами для американской администрации в сфере внешней политики и национальной безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. "Всегда сложно сказать, какой из вопросов самый важный", — сказал он.

"Мы, безусловно, сосредоточены на Северной Корее и стараемся убедить председателя КНДР Ким Чен Ына выполнить обещание о денуклеаризации, которое он дал в июне прошлого года. Президент также сосредоточен на обеспечении безопасности южной границы США — это вопрос национальной безопасности. Реальной является также и долгосрочная угроза, которую представляет Китай для Соединенных Штатов, и мы продолжаем работать над этой проблемой на ежедневной основе", — резюмировал Помпео.

Добавим, что второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео назвал главные приоритеты для администрации США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.