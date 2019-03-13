Помпео назвал главные приоритеты для администрации США
Власти в США сосредоточены на теме КНДР, стены на границе с Мексикой и Китае
Достижение соглашения по денуклеаризации с КНДР, возведение стены на границе США с Мексикой и противостояние угрозе со стороны Китая являются наибольшими приоритетами для американской администрации в сфере внешней политики и национальной безопасности.
Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. "Всегда сложно сказать, какой из вопросов самый важный", — сказал он.
"Мы, безусловно, сосредоточены на Северной Корее и стараемся убедить председателя КНДР Ким Чен Ына выполнить обещание о денуклеаризации, которое он дал в июне прошлого года. Президент также сосредоточен на обеспечении безопасности южной границы США — это вопрос национальной безопасности. Реальной является также и долгосрочная угроза, которую представляет Китай для Соединенных Штатов, и мы продолжаем работать над этой проблемой на ежедневной основе", — резюмировал Помпео.
Добавим, что второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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