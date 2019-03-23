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Помпео объяснил, в чем отличие между статусом Голанских высот и аннексированным Крымом

Сегодня, 15:38

Действия Трампа по отношению к Голанским высотам – это признание реального положения дел на местах

Фото: AFP
Помпео объяснил, в чем отличие между статусом Голанских высот и аннексированным Крымом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg США Действия Трампа по отношению к Голанским высотам - это признание реального положения дел на местах

Позиция Соединенных Штатов по непризнанию незаконной аннексии Крыма никак не противоречит признанию Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос, нет ли в такой позиции Вашингтона политики "двойных стандартов".

"Нет, вовсе нет. Действия президента (США Дональда Трампа) по отношению к Голанским высотам – это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля, это так просто", – сказал госсекретарь.

Он также отверг заявления о том, что такого рода признание нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

"Это в полной мере соответствует реальному положению дел на местах, фактам на местах", - сказал Помпео, добавив, что США хотят "работать с целью достижения стабильности на Ближнем Востоке".

"Соединенные Штаты – это силы добра в регионе, наши намерения благородны. Решение, принятое президентом, расширит возможности для стабильности во всем регионе", - сказал глава Госдепартамента, комментируя высказывания Трампа о том, что США следует признать суверенитет Израиля над Голанами.

Ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Позже Трамп объяснил это стремление соображениями региональной безопасности, а не желанием поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на назначенных на 9 апреля выборах в израильский парламент.

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Ряд государств уже отказался последовать примеру Соединенных Штатов.

Напомним США неоднократно заявляли, что никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией.

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Тег США, Крым, Помпео, Голанские высоты

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Источник:

ТАСС

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