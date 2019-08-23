Помпео предложил создать механизм по нейтрализации воевавших в Сирии террористов

Первый шаг заключается в том, чтобы государства в обязательном порядке взяли на себя ответственность за своих граждан

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил за создание международного механизма, который позволил бы задерживать воевавших в Сирии террористов, впоследствии покинувших эту арабскую страну. Свою позицию он изложил в интервью канадскому телеканалу СВС.

"Мы хотим, чтобы все страны забирали из Сирии своих воевавших в составе террористических организаций граждан. Это первый шаг. Крайне важно, чтобы они сделали это", — отметил руководитель внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что эти граждане "представляют опасность для всего мира". "Первый шаг заключается в том, чтобы государства в обязательном порядке взяли на себя ответственность за своих граждан, которые отправились в Сирию, чтобы сражаться на стороне террористов", — указал Помпео.

По его словам, "есть и более широкая проблема, которая заключается в необходимости создания механизма, с помощью которого можно было бы задерживать террористов, чьё происхождение неизвестно или кого другие страны не собираются забирать к себе". "Международное сообщество должно найти способ, с помощью которого мы смогли бы вместе продолжать задерживать этих террористов таким образом, чтобы это соответствовало принципу верховенства закона и не позволяло им возвращаться на поле боя, — пояснил госсекретарь. — Я уверен, что в случае, если мы не сможем их задержать, они вернутся в такие страны, как Германия, Франция, Канада".

Реклама

В начале августа о том, что ИГ укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил в докладе генеральный инспектор министерства обороны США. По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, "работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря".

Читайте также: ИГИЛ создает свою "провинцию" в Индии

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Напомним, что одно из самых массовых захоронений жертв террористов ИГИЛ было обнаружено в окрестностях Ракки в феврале – в братской и отдельных могилах находились тела более 3500 человек, которых казнили джихадисты. Тела не были опознаны, и среди них может быть очень много иностранцев, которые числятся как пропавшие без вести.

Как мы уже писали, в марте сообщалось, что территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки "Исламское государство".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама