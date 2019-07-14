Помпео призвал наказать режим Мадуро за тысячи убитых
Также государственный секретарь США призвал все страны объединиться против режима Мадуро
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество привлечь режим Николаса Мадуро к ответственности за тысячи убитых в Венесуэле. Об этом Помпео написал на странице в Twitter.
"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что бывшие силы безопасности режима Мадуро несут ответственность за гибель по меньшей мере 6800 человек за последние 18 месяцев. Это должно прекратиться", – подчеркнул Помпео.
Также от имени США он призвал все страны объединиться против режима Мадуро, отметив, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
Ранее Управление ООН по правам человека опубликовало свой доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека. В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране . В докладе говорится, что 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.
Также мы писали, что в мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Николас Мадуро заявил, что встреча продолжалась пять часов, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений .
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