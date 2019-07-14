Помпео призвал наказать режим Мадуро за тысячи убитых

Также государственный секретарь США призвал все страны объединиться против режима Мадуро

Фото: AFP

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество привлечь режим Николаса Мадуро к ответственности за тысячи убитых в Венесуэле. Об этом Помпео написал на странице в Twitter.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что бывшие силы безопасности режима Мадуро несут ответственность за гибель по меньшей мере 6800 человек за последние 18 месяцев. Это должно прекратиться", – подчеркнул Помпео.

Также от имени США он призвал все страны объединиться против режима Мадуро, отметив, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Ранее Управление ООН по правам человека опубликовало свой доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека. В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране . В докладе говорится, что 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.

Также мы писали, что в мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Николас Мадуро заявил, что встреча продолжалась пять часов, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений .

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