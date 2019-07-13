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Кризис в Венесуэле: Гуайдо заявил, что два члена его команды были похищены

13 июля, 08:35

Похищенные охраняли семью лидера венесуэльской оппозиции в Каракасе

Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.

"Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Париси, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока я нахожусь в штате Трухильо", - заявил он.

Ранее Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. 


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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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ТАСС

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