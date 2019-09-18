Помпео призвал талибов к миру

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

США призывали радикальное движение "Талибан" показать подлинное стремление к миру в Афганистане, а не продолжать совершать теракты. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США осуждают последние атаки „Талибана". Талибы взяли на себя ответственность за совершенный смертником взрыв в Кабуле, в результате которого погибли более 20 человек, — отмечается в документе. — Они также взяли ответственность за взрыв в провинции Парван, унесший жизни более 20 человек, где проходил предвыборный митинг". Кроме того, отметил Помпео, талибы совершают диверсии на линиях электропередач, обеспечивающих больницы, школы и другие объекты.

"Талибы демонстрируют вопиющее пренебрежение к населению. Для примирения в стране „Талибан" должен показать подлинное стремление к миру, а не продолжать насилие и разрушения, которые наносят серьезный ущерб для афганцев и будущего страны", — подчеркивается в заявлении.

Талибы взяли на себя ответственность за теракты, произошедшие в афганской провинции Парван и в столице страны. В провинции Парван, неподалеку от места проведения штабом президента Ашрафа Гани предвыборного митинга, прогремело два взрыва. Погибли не менее 24 человек, 31 получил ранения. Действующий президент Афганистана не пострадал. Чуть позже практически в самом центре Кабула произошел еще один взрыв.

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Ранее американские СМИ писали о разногласиях в вашингтонской администрации в связи с переговорами с талибами.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в афганском Кабуле.

Один военнослужащий был из Румынии. Второй военный был из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в Кабуле. А в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

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