Помпео рассказал, чего США хотят от властей Ирана

Сегодня, 03:42

Он подчеркнул, что если Иран станет нормальной нацией, это принесет успех обычным людям

фото AFP
фото AFP

Политика Соединенных Штатов в отношении Ирана не преследует смену государственного руководства в этой стране, ее цель – изменить поведение иранских лидеров, чтобы они прислушивались к собственному народу и прекратили деструктивное поведение в регионе.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, который пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, в интервью "Голосу Америки", которое вышло в пятницу.

"Речь не идет о смене режима. Речь идет об изменении поведения государственного руководства Ирана, чтобы оно учло то, чего действительно хочет иранский народ",- отметил Помпео, обратив при этом внимание на антиправительственные протесты в Иране.

Кроме того, госсекретарь США обозначил ожидания от этих изменений, которые хотели бы увидеть в Вашингтоне.

"Мы не хотим много от иранской власти, просто ведите себя как нормальное руководство, не грабьте свой народ, не растрачивайте народные деньги на эти авантюры в Сирии и Йемене, а также в Ливане и Ираке и так далее по списку, управляйте своим народом, стройте великую нацию, используйте ресурсы, которые вы имеете для этого. Это все, чего мы ожидаем", – отметил глава Государственного департамента.

Он подчеркнул, что если Иран станет нормальной нацией, это принесет успех обычным людям, иранскому народу.

Напомним, США расширяют свои санкции против Ирана – так, в четверг, 24 мая, стало известно о введении санкции в отношении ряда авиаперевозчиков.

Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин во вторник на слушаниях в Сенате американского Конгресса заверил законодателей в том, что его ведомство продолжит реализацию программ по введению санкций в отношении России и Ирана.
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