США расширили персональные санкции против Ирана

Сегодня, 03:07

Вашингтон расширил персональные санкции против Тегерана

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти иранцев, которые, по их данным, обеспечили повстанцев-хуситoв в Йемене советами и вооружением, которое затем использовалось для ракетных ударов по городам и нефтяной инфраструктуре в Саудовской Аравии.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что пятерка, которая попала под санкции, – это Мехди Азарпишех, Мохаммед Джафари, Махмуд Каземабад, Джавад Шир Амин и Саид Мохаммед Терани. В Вашингтоне заявляют, что первые четыре человека работали с хуситами через Революционные гвардии Ирана, а Терани помогал финансировать Революционное гвардии.

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Накануне государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс.

Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин во вторник на слушаниях в Сенате американского Конгресса заверил законодателей в том, что его ведомство продолжит реализацию программ по введению санкций в отношении России и Ирана.
Иран, США, Вашингтон, министерство, санкции
Источник:

"Сегодня"

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