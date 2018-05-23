США расширили персональные санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти иранцев, которые, по их данным, обеспечили повстанцев-хуситoв в Йемене советами и вооружением, которое затем использовалось для ракетных ударов по городам и нефтяной инфраструктуре в Саудовской Аравии.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что пятерка, которая попала под санкции, – это Мехди Азарпишех, Мохаммед Джафари, Махмуд Каземабад, Джавад Шир Амин и Саид Мохаммед Терани. В Вашингтоне заявляют, что первые четыре человека работали с хуситами через Революционные гвардии Ирана, а Терани помогал финансировать Революционное гвардии.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс.

Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин во вторник на слушаниях в Сенате американского Конгресса заверил законодателей в том, что его ведомство продолжит реализацию программ по введению санкций в отношении России и Ирана.