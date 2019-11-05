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Помпео считает, что санкции США вынудили Иран сократить расходы

5 ноября, 06:10

По мнению госсекретаря, санкции «по-настоящему оказывают влияние» на Тегеран

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что американские санкции нанесли серьезный ущерб Ирану и вынуждают его руководство сокращать расходы.

По мнению госсекретаря, санкции "по-настоящему оказывают влияние" на Тегеран. Как отметил Помпео, США "следует продолжать оказывать давление" на Иран. "Меньше ресурсов стало у ливанской шиитской партии „Хезболлах", у некоторых шиитских формирований, мусульманским лидерам в Иране приходится принимать все более трудные решения относительно своего бюджета", — сказал он.

Госсекретарь США выразил надежду на то, что европейские союзники Вашингтона ужесточат политику в отношении Ирана. "Думаю, европейцам придется понять, что иранцы идут в неверном направлении", — сказал он. Помпео выступил с утверждением, что Тегеран пытается "вымогать средства у Европы и Запада". По его словам, "это вызывает озабоченность" у европейских союзников Вашингтона.

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Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности выгодно использовать дипломатию".

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

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"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

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Иран США расходы санкции Помпео

Источник: ТАСС

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