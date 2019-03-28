Помпео выразил надежду на проведение успешных выборов в Украине

Ключевым элементом создания демократических институтов в Украине США считают борьбу с коррупцией

Майк Помпео. Фото: AFP

Помпео выразил надежду на проведение успешных выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg 2019-03-28T00:17:00+02:00 США Ключевым элементом создания демократических институтов в Украине США считают борьбу с коррупцией

Американские власти надеются на проведение успешных президентских выборов в Украине, а затем и успешное формирование правительства. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы надеемся, что будут успешные выборы, а затем и успешное формирование правительства. Невероятно важны антикоррупционные усилия, эти реформы будут центральными для полного восстановления демократии, которую заслуживает украинский народ", — сказал госсекретарь США.

Также стало известно, что для безопасности на выборах задействуют рекордное количество правоохранителей. За правопорядком будут следить 135 тысяч силовиков – они с 28 марта будут круглосуточно охранять все избирательные участки.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук раскрыл коварный замысел Кремля в Украине по признанию выборов нелегитимными. По его словам, в Москве пытаются разыграть вариант, который поможет привести пророссийские силы в Украине к победе на парламентских выборах.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью сайту "Сегодня" назвала главные угрозы со стороны России на выборах в Украине. По ее словам, помимо проблем от агрессивного соседа, "воюют" между собой и сами кандидаты в президенты.

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