Помпео выразил надежду на проведение успешных выборов в Украине
Ключевым элементом создания демократических институтов в Украине США считают борьбу с коррупцией
Американские власти надеются на проведение успешных президентских выборов в Украине, а затем и успешное формирование правительства. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
"Мы надеемся, что будут успешные выборы, а затем и успешное формирование правительства. Невероятно важны антикоррупционные усилия, эти реформы будут центральными для полного восстановления демократии, которую заслуживает украинский народ", — сказал госсекретарь США.
Также стало известно, что для безопасности на выборах задействуют рекордное количество правоохранителей. За правопорядком будут следить 135 тысяч силовиков – они с 28 марта будут круглосуточно охранять все избирательные участки.
Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук раскрыл коварный замысел Кремля в Украине по признанию выборов нелегитимными. По его словам, в Москве пытаются разыграть вариант, который поможет привести пророссийские силы в Украине к победе на парламентских выборах.
Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью сайту "Сегодня" назвала главные угрозы со стороны России на выборах в Украине. По ее словам, помимо проблем от агрессивного соседа, "воюют" между собой и сами кандидаты в президенты.
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