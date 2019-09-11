Помпео заверил, что отставка Болтона не изменит внешнюю политику США

Внешнюю политику США определяет не советник по нацбезопасности, а президент страны Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Уход в отставку советника президента США Джона Болтона не приведет к изменению курса американской внешней политики, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Внешняя политика не претерпит изменений", – завил он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, следует ли ждать перемен.

Помпео пояснил, что внешнюю политику США определяет не советник по нацбезопасности, а президент страны Дональд Трамп.

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Ранее во вторник Трамп сообщил, что попросил Болтона подать заявление об отставке. Президент объяснил это разногласиями с Болтоном по ряду тем. В итоге Болтон подал заявление во вторник, подчеркнув при этом в Twitter, что изначально он сам, а не Трамп, предложил такой вариант.

Напомним, Болтон был 27-м советником президента США по национальной безопасности. Он занимал эту должность с 9 апреля 2018 года.

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Как писали новости "Сегодня", ранее Болтон заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Майк Пенс однозначно подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Он также предостерегал другие страны от зависимости от одного поставщика источников энергии. Его заявление звучало в контексте реализации российского проекта "Северный поток – 2" в обход Украины.

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