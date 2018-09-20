Помпео заявил, что США готовы к новым переговорам с КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры с Северной Кореей с целью завершения денуклеаризации КНДР к январю 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

"Исходя из наших важных обязательств, Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры о преобразовании отношений между США и КНДР", – сказал Помпео.

Помпео сказал, что он пригласил министра иностранных дел КНДР встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе в рамках сессии ООН.

Напомним, ранее разведка США заявила, что несмотря на шаги в сторону денуклеаризации, КНДР продолжает разработку современного ядерного оружия.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.