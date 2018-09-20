Помпео заявил, что США готовы к новым переговорам с КНДР

Сегодня, 02:42

Администрацию Трампа начали критиковать о "заморозке" усилий по разоружению Северной Кореи

фото AFP
фото AFP

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры с Северной Кореей с целью завершения денуклеаризации КНДР к январю 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

"Исходя из наших важных обязательств, Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры о преобразовании отношений между США и КНДР", – сказал Помпео.

Помпео сказал, что он пригласил министра иностранных дел КНДР встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе в рамках сессии ООН.

Напомним, ранее разведка США заявила, что несмотря на шаги в сторону денуклеаризации, КНДР продолжает разработку современного ядерного оружия.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.
США, переговоры, КНДР, помпео

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