После катастроф лайнеров Boeing временно сократит объемы производства самолетов модели 737 Max

Сокращение объемов производства самолетов позволит ей "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения"

Фото из открытых источников.

После катастроф лайнеров Boeing временно сократит объемы производства самолетов модели 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg 2019-04-05T23:56:14+03:00 США Сокращение объемов производства самолетов позволит ей «сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения»

Американская компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолетов Boeing 737 Max. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Мы решили временно изменить объемы производства с 52 самолетов в месяц до 42 в месяц начиная с середины апреля", — отмечается в документе. Представители Boeing пояснили, что данные шаги предприняты в связи с приостановкой поставок лайнеров данного типа.

Компания уточнила, что сокращение объемов производства самолетов позволит ей "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения". В заявлении отмечается, что руководство Boeing на данный момент не планирует уменьшать штат сотрудников, которые занимаются выпуском лайнеров.

В марте представители Boeing заявили о временном прекращении поставок самолетов модели 737 MAX после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить их полеты в американском воздушном пространстве.

В четверг генеральный директор Boeing Деннис Меленберг признал, что на двух Boeing 737 MAX произошел сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) перед тем, как они разбились. Один из них упал в Эфиопии 10 марта, другой — 29 октября 2018 года в Индонезии.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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