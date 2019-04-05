Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

После катастроф лайнеров Boeing временно сократит объемы производства самолетов модели 737 Max

Сегодня, 23:56

Сокращение объемов производства самолетов позволит ей "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения"

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
После катастроф лайнеров Boeing временно сократит объемы производства самолетов модели 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg США Сокращение объемов производства самолетов позволит ей «сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения»

Американская компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолетов Boeing 737 Max. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Мы решили временно изменить объемы производства с 52 самолетов в месяц до 42 в месяц начиная с середины апреля", — отмечается в документе. Представители Boeing пояснили, что данные шаги предприняты в связи с приостановкой поставок лайнеров данного типа.

Компания уточнила, что сокращение объемов производства самолетов позволит ей "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения". В заявлении отмечается, что руководство Boeing на данный момент не планирует уменьшать штат сотрудников, которые занимаются выпуском лайнеров.

В марте представители Boeing заявили о временном прекращении поставок самолетов модели 737 MAX после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить их полеты в американском воздушном пространстве.

В четверг генеральный директор Boeing Деннис Меленберг признал, что на двух Boeing 737 MAX произошел сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) перед тем, как они разбились. Один из них упал в Эфиопии 10 марта, другой — 29 октября 2018 года в Индонезии.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Boeing

Вы сейчас просматриваете новость " После катастроф лайнеров Boeing временно сократит объемы производства самолетов модели 737 Max". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Boeing назвали причины катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии

Сегодня, 20:53

Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа

Компания Boeing заявила еще об одном сбое программного обеспечения – СМИ

Сегодня, 11:55

Источники в Boeing отметили, что речь идет о сбое, критическом для безопасности полетов

Не только MCAS: в Boeing заявили о сбое еще одной системы на своих самолетах

Сегодня, 07:49

Этот сбой представляет критическую угрозу для безопасности полетов Boeing 737 MAX

Глава Boeing: проблемы в системе MCAS сыграли роль в катастрофах двух лайнеров

Сегодня, 00:20

Эксперты корпорации взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами

В Эфиопии обнародовали предварительный отчет о крушении Boeing 737

Вчера, 14:34

Пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя

Причиной крушения Боинга в Эфиопии стала птица – СМИ

Вчера, 08:47

Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера

С улыбкой и 4-мя охранниками: как Зеленский ходил сдавать анализы

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

Королевы и пластика: как меняли внешность коронованные особы

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми?

Аваков назвал риск проведения дебатов на стадионе

Аваков предложил наказать Ляшко за нарушение тайны голосования

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода

«Запрещаю Тимошенко использовать имя мужа» – вдова Рыбака
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться