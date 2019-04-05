После катастроф лайнеров Boeing временно сократит объемы производства самолетов модели 737 Max
Сокращение объемов производства самолетов позволит ей "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения"
Американская компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолетов Boeing 737 Max. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
"Мы решили временно изменить объемы производства с 52 самолетов в месяц до 42 в месяц начиная с середины апреля", — отмечается в документе. Представители Boeing пояснили, что данные шаги предприняты в связи с приостановкой поставок лайнеров данного типа.
Компания уточнила, что сокращение объемов производства самолетов позволит ей "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения". В заявлении отмечается, что руководство Boeing на данный момент не планирует уменьшать штат сотрудников, которые занимаются выпуском лайнеров.
В марте представители Boeing заявили о временном прекращении поставок самолетов модели 737 MAX после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить их полеты в американском воздушном пространстве.
В четверг генеральный директор Boeing Деннис Меленберг признал, что на двух Boeing 737 MAX произошел сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) перед тем, как они разбились. Один из них упал в Эфиопии 10 марта, другой — 29 октября 2018 года в Индонезии.
Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.
Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.
Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.
Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " После катастроф лайнеров Boeing временно сократит объемы производства самолетов модели 737 Max". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Boeing назвали причины катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии
Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа
Не только MCAS: в Boeing заявили о сбое еще одной системы на своих самолетах
Этот сбой представляет критическую угрозу для безопасности полетов Boeing 737 MAX
Глава Boeing: проблемы в системе MCAS сыграли роль в катастрофах двух лайнеров
Эксперты корпорации взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами
В Эфиопии обнародовали предварительный отчет о крушении Boeing 737
Пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя