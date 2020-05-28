После отложенного запуска Crew Dragon астронавтов отправили в карантин

Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен отправились в карантин, после того как старт космического корабля Crew Dragon компании SpaceX был отложен по погодным условиям. Об этом информирует телекомпания CNN. Астронавты перед полетом сдавали тесты на коронавирус и находились в карантине на космодроме с 20 мая.

Напомним, что следующая попытка старта будет предпринята 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 по Киеву). Но если по какой-то причине запуск будет отменен вторично, еще одна попытка может быть предпринята 31 мая в 15:00 (22:00 по киевскому времени). Ведь окно старта открывается в тот момент, когда Международная космическая станция находится в определенной точке орбиты.

В NASA заметили, что безопасность экипажа во время запуска и полета – превыше всего.

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Добавим, что NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

Заметим, что ранее мы писали о том, как в соцсетях отреагировали на отмену запуска Crew Dragon.

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