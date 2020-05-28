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Ложитесь спать: как в соцсетях отреагировали на отмену запуска Crew Dragon

28 мая, 00:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Украинские пользователи социальных сетей иронично отреагировали на отмену запуска

Украинские пользователи, которые наблюдали за потенциальным запуском космического корабля Crew Dragon, с юмором отреагировали на отмену старта. Свою ироническую реакцию они продемонстрировали в социальных сетях.

К примеру, писали в Facebook "Ложитесь спать", "Я не выдержу этого волнения еще раз" и даже разрисовывали изображение ракеты печальными смайликами.

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Также они комично обыграли ситуацию с погодой, из-за которой и перенесли запуск космического корабля, например, что поинтересоваться о погоде следовало у известного украинского ведущего прогноза погоды.

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Добавим, что запуск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета.

Напомним, что ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции должен быть максимально безопасным для экипажа корабля. Также он подтвердил информацию о том, что теперь планируется осуществить запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида – Ред) к МКС 30 мая в 22:22 по киевскому времени.

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корабль космос реакция ракета соцсети отмена запуск

Источник: Сегодня

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