Ложитесь спать: как в соцсетях отреагировали на отмену запуска Crew Dragon

Украинские пользователи, которые наблюдали за потенциальным запуском космического корабля Crew Dragon, с юмором отреагировали на отмену старта. Свою ироническую реакцию они продемонстрировали в социальных сетях.

К примеру, писали в Facebook "Ложитесь спать", "Я не выдержу этого волнения еще раз" и даже разрисовывали изображение ракеты печальными смайликами.

Реклама

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и последние данные о карантине

Также они комично обыграли ситуацию с погодой, из-за которой и перенесли запуск космического корабля, например, что поинтересоваться о погоде следовало у известного украинского ведущего прогноза погоды.

Реклама

Добавим, что запуск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета.

Напомним, что ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции должен быть максимально безопасным для экипажа корабля. Также он подтвердил информацию о том, что теперь планируется осуществить запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида – Ред) к МКС 30 мая в 22:22 по киевскому времени.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама