Ложитесь спать: как в соцсетях отреагировали на отмену запуска Crew Dragon

Украинские пользователи, которые наблюдали за потенциальным запуском космического корабля Crew Dragon, с юмором отреагировали на отмену старта. Свою ироническую реакцию они продемонстрировали в социальных сетях.
К примеру, писали в Facebook "Ложитесь спать", "Я не выдержу этого волнения еще раз" и даже разрисовывали изображение ракеты печальными смайликами.
Также они комично обыграли ситуацию с погодой, из-за которой и перенесли запуск космического корабля, например, что поинтересоваться о погоде следовало у известного украинского ведущего прогноза погоды.
Добавим, что запуск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета.
Напомним, что ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции должен быть максимально безопасным для экипажа корабля. Также он подтвердил информацию о том, что теперь планируется осуществить запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида – Ред) к МКС 30 мая в 22:22 по киевскому времени.
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