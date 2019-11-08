После решения суда Трампу выплатит два миллиона долларов благотворительным организациям

В июне 2018 года генеральный прокурор Нью-Йорка объявила о решении подать иск в суд на фонд Трампа

Дональд Трамп / Фото: Flickr

Верховный суд Нью-Йорка предписал президенту США Дональду Трампу выплатить два млн долларов ряду благотворительных организаций в рамках урегулирования исковой жалобы, поданной генеральной прокуратурой этого американского штата на его благотворительный фонд. Об этом сообщила телекомпания Cable News Network .

В июне 2018 года генеральный прокурор Нью-Йорка объявила о решении подать иск в суд на фонд Трампа, обвинив его руководство в действиях в личных и деловых интересах нынешнего главы американской администрации в течение более чем 10 лет. Генпрокуратура требовала закрыть фонд и заставить его возместить убытки на сумму 2,8 млн долларов.

В декабре того же года стало известно о том, что Donald J. Trump Foundation прекратит свое существование и передаст свои активы под контролем суда другим благотворительным организациям. Ранее руководство фонда охарактеризовало этот иск как политически мотивированный. Благотворительная организация Трампа несколько лет назад объявила о намерении прекратить свое существование. В пресс-службе Donald J. Trump Foundation сообщили, что за время существования фонда он направил на благотворительные цели более 19 млн долларов, из которых более 8 млн долларов пожертвовали лично Трамп и находившиеся под его контролем компании.

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Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп не до конца честен, поскольку скрывает свои налоговые декларации. Политик призвав Трампа опубликовать свои налоговые документы.

Напомним, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

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