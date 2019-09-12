После урагана США не будут предоставлять жителям Багам статус "временно защищенных лиц"

Последствия урагана "Дориан" на Багамах и в штате Северная Каролина / Фото: AFP

Власти Соединенных Штатов Америки не намерены предоставлять въезжающими на территорию страны выходцам с пострадавших в результате урагана "Дориан" Багамских островов статус "временно защищенных лиц", который предполагает особые иммиграционные правила. Об этом сообщил представитель Белого дома.

"Жители Багам, пострадавшие от урагана „Дориан", сталкиваются с гуманитарным кризисом, и американское правительство, международные партнеры и частные организации продолжают поддерживать их, предоставляя помощь и услуги. В настоящее время мы не планируем предоставлять статус „временно защищенных лиц" в Соединенных Штатах", — цитирует его слова агентство Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил о том, что вашингтонская администрация обсуждает "со множеством разных людей" вопрос предоставления жителям островного государства статуса "временно защищенных лиц". Он подразумевает выдачу им разрешения на работу в США и временного вида на жительство, однако не предусматривает получения в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство. Американский лидер при этом подчеркнул, что власти США должны проявлять осторожность в этом вопросе, поскольку на Багамах могут находиться члены преступных группировок и наркоторговцы.

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Ураган обрушился на архипелаг 1 сентября. По последним данным, в результате разгула стихии погибли по меньшей мере 50 человек. На островах повреждены или разрушены около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

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