Поставки Boeing 737 будут затруднены даже после сертификации оборудования

Многие покупатели рассчитывали получить лайнеры к началу летнего сезона

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson.

Американский авиаконцерн Boeing будет испытывать трудности с поставками своих самолетов 737 max даже после того, как авиарегуляторы сертифицируют оборудование этой модели лайнера, полеты которой были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом заявил глава Boeing Деннис Меленберг на мероприятии для инвесторов в Нью-Йорке.

"Нам придется подгонять наши планы", — сказал он. Изменения в сроках поставок самолетов будут вызваны тем, что многие покупатели самолета рассчитывали получить лайнеры к началу летнего сезона, который, как ожидается, будет близиться к концу на тот момент, когда авиарегуляторы разрешат полеты этой модели. В связи с этим клиенты авиаконцерна не видят необходимости в том, чтобы самолеты были переданы в их пользование как можно скорее, и готовы перенести их поставки на более поздний срок. Другие же покупатели, по словам главы Boeing, наоборот, рассчитывают получить лайнеры раньше намеченного срока.

Ранее в среду директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк заявил в Сеуле, что возобновление полетов Boeing 737 MAX может произойти не ранее августа. "Мы не ожидаем возобновления эксплуатации ранее чем через 10-12 недель. Однако решение этого вопроса не в наших руках, а в компетенции регулирующих органов", – сказал он.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек.

А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.

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