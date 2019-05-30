Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Поставки Boeing 737 будут затруднены даже после сертификации оборудования

30 мая, 05:41

Многие покупатели рассчитывали получить лайнеры к началу летнего сезона

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson.

Американский авиаконцерн Boeing будет испытывать трудности с поставками своих самолетов 737 max даже после того, как авиарегуляторы сертифицируют оборудование этой модели лайнера, полеты которой были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом заявил глава Boeing Деннис Меленберг на мероприятии для инвесторов в Нью-Йорке.

"Нам придется подгонять наши планы", — сказал он. Изменения в сроках поставок самолетов будут вызваны тем, что многие покупатели самолета рассчитывали получить лайнеры к началу летнего сезона, который, как ожидается, будет близиться к концу на тот момент, когда авиарегуляторы разрешат полеты этой модели. В связи с этим клиенты авиаконцерна не видят необходимости в том, чтобы самолеты были переданы в их пользование как можно скорее, и готовы перенести их поставки на более поздний срок. Другие же покупатели, по словам главы Boeing, наоборот, рассчитывают получить лайнеры раньше намеченного срока.

Ранее в среду директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк заявил в Сеуле, что возобновление полетов Boeing 737 MAX может произойти не ранее августа. "Мы не ожидаем возобновления эксплуатации ранее чем через 10-12 недель. Однако решение этого вопроса не в наших руках, а в компетенции регулирующих органов", – сказал он.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.


Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. 

А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег крушение, самолет, лайнер, Boeing, сертификация

Вы сейчас просматриваете новость " Поставки Boeing 737 будут затруднены даже после сертификации оборудования". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США полеты Boeing 737 возобновятся позже из-за проверок прошлых поколений лайнера

25 мая, 01:25

Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев

Авиакатастрофа Boeing в Эфиопии: на компанию подали в суд на 276 млн долларов

23 мая, 14:29

Француженка Надеж Дюбуа-Сес обвиняет авиастроительную компанию в корпоративной жадности

В гражданской авиации США не могут назвать дату возвращения Boeing 737 в эксплуатацию

23 мая, 04:07

ФАУ не собирается спешить с предоставлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX

Прилетит ли Boeing к нам: как договоренность с американской компанией повлияет на украинскую авиацию

18 мая, 07:00

Нам нужна модернизация самолетов, а американцам — замена российских ракетных двигателей

Причиной крушения Boeing 737 на Кубе в мае 2018 года назвали ошибку пилотов

17 мая, 01:04

В состав комиссии по расследованию входят представители трех стран

В США обновлено программное обеспечение для Boeing 737 MAX

17 мая, 00:00

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь