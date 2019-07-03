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В США загорелся склад одной из самых известных марок виски

3 июля, 17:09

Огонь охватил два помещения с сотнями тысяч литров бурбона Jim Beam

Фото: twitter.com/ryanhermens
Фото: twitter.com/ryanhermens.

В американском штате Кентукки, по которому в мае пронесся разрушительный торнадо, спасатели борются с пожаром, который вспыхнул на склад компании Jim Beam Bourbon в округе Вудфорд.

В момент возгорания, причина которого пока что остается неизвестной, огнем оказалось охвачено помещение с примерно 45 тысяч бочек бурбона.

О пожаре сообщили поздно вечером 2 июля (по местному времени).

В экстренных службах считают, что сперва загорелся один склад, а огонь с него перекинулся на второй. Один из ангаров при этом потушить удалось.

Предположительной причиной возгорания считается удар молнии.

Напомним, в прошлом месяце во французской провинции Коньяк загорелся погреб с коньяком, в котором хранилось 250 тысяч литров высокосортного напитка. Спасателям удалось взять возгорание под контроль и спасти расположенный по соседству ликеро-водочный завод и дюжину сельскохозяйственных машин, стоявших по близости.

А за несколько месяцев до этого во французском Бордо загорелся склад производителя вина Sovex Grands Châteaux, где огонь охватил 1,5 тыс. кв. м помещения. В результате были уничтожены не менее двух миллионов бутылок вина.

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Тег пожар, огонь, виски, бурбон

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Источник:

ТАСС

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