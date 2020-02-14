Представитель Госдепа США по борьбе с терроризмом посетит Украину

В Киеве у него запланированы встречи, посвященные сотрудничеству в области борьбы с терроризмом

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Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс 16 февраля посетит Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Как отмечается в сообщении, в Киеве у него запланированы "встречи, посвященные сотрудничеству в области борьбы с терроризмом".

Перед этим он посетит Мальту, а 14 февраля вместе с госсекретарем США Майклом Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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Ранее сообщалось, что согласно проекту бюджета, на Госдеп и Агентство США по международному развитию на будущий, 2021 финансовый год, предлагается выделить 40,8 млрд долларов. "Это уменьшение на 11,7 млрд долларов или на 22% суммы, в действительности потраченной в 2020 финансовом году", – указывается в тексте документа о бюджете США, недавно опубликованном на сайте Белого дома.

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Всего проект бюджета в 4,8 трлн долларов США на 2021 финансовый год, начинающийся в октябре, предполагает снижение дефицита в 966 млрд долларов в 2021 году.

Традиционно американские президенты публикуют свои предложения по бюджету на следующий год в конце января или начале февраля. Затем предложения по бюджету поступают в различные комитеты Палаты представителей и Сената США, а также в управление Конгресса США по бюджету, которые их анализируют и принимают законопроекты о финансировании, которые отличаются от предложений Белого дома.

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