Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Трамп предлагает существенно сократить бюджет Госдепа США

11 февраля, 00:36

Но Конгресс уже неоднократно не соглашался с предложениями президента США о бюджете

/ Фото: Pixabay

Согласно проекту бюджета на Госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить 40,8 млрд долларов. "Это уменьшение на 11,7 млрд долларов или на 22% суммы, в действительности потраченной в 2020 финансовом году", – указывается в тексте документа, который недавно представлен.

Помимо этого, проект бюджета предусматривает выделение 1,6 млрд долларов минфину США на международные программы. "Госдеп, Агентство США по международному развитию и другие международные программы продвигают и совершенствуют национальную безопасность и экономическое процветание США посредством дипломатии, улучшенной безопасности и справедливой экономической конкуренции", – говорится в проекте бюджета.

Эти предложения американской администрации содержатся в проекте бюджета, размещенном на сайте Белого дома. Проект бюджета в 4,8 трлн долларов США на 2021 финансовый год, начинающийся в октябре, предполагает снижение дефицита в 966 млрд долларов в 2021 году.

Реклама

Традиционно американские президенты публикуют свои предложения по бюджету на следующий год в конце января или начале февраля. Затем предложения по бюджету поступают в различные комитеты Палаты представителей и Сената США, а также в управление Конгресса США по бюджету, которые их анализируют и принимают законопроекты о финансировании, которые отличаются от предложений Белого дома.

В тренде
Массовые столкновения в Казахстане: число погибших возросло
Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

В предыдущие годы Конгресс уже неоднократно не соглашался с предложениями президента США. После ряда согласований Конгресс США принимает законы об ассигнованиях, определяющие расходование государственных средств, и отправляет их на подписание главе государства.

А ранее у Трампа пытались урезать помощь Украине.

Несмотря на это, деньги все-таки выделили.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бюджет США Дональд Трамп Госдепартамент США помощь Украине

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Маленький Росомаха": мальчик родился с бородой и "в рубашке", фотоFun
Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок
Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шокFun
США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за смертельного коронавируса
США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за смертельного коронавирусаСША
Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины
Импичмент Трампа провален: последствия для США и для УкраиныСША
Трамп выступит с традиционным обращением к народу
Трамп выступит с традиционным обращением к народуСША
На кону судьба Трампа: принято важное решение по импичменту
На кону судьба Трампа: принято важное решение по импичментуСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...